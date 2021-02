Informacijska pooblaščenka opozarja na spornost zbiranja podatkov o narodnosti in veroizpovedi pri prijavi prebivališča

Ljubljana, 10. februarja - Parlamentarni odbor za notranje zadeve je minuli teden v predlog novele zakona o prijavi prebivališča vključil določbo, po kateri bi se ob prijavi stalnega prebivališča zbirali tudi podatki o narodnosti in veroizpovedi. To po mnenju informacijske pooblaščenke predstavlja hud poseg v zasebnost in nevarnost tveganja diskriminacije.