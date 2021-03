NPU s hišnimi preiskavami na Štajerskem in Primorskem

Maribor, 3. marca - Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) danes na Štajerskem in Primorskem opravljajo 23 hišnih preiskav, ki sodijo v okvir obsežne mednarodne kriminalistične preiskave. Po navedbah spletne izdaje časnika Večer in portala Necenzurirano naj bi bili med preiskovanci nekateri člani družine Vuk in podjetnik ter davčni svetovalec Rok Snežič.