Za davčno utajo sodijo le še trem Vukovim, zoper nekdanjega župana pregon ustavljen

Maribor, 10. septembra - Mariborsko sodišče je zaradi zdravstvenega stanja pravnomočno ustavilo sodni pregon zoper nekdanjega završkega župana in podjetnika Mirana Vuka, ki ga je specializirano državno tožilstvo skupaj z bratom Romanom ter ženo in sinom bremenilo davčnih utaj in ponarejanja listin. Zoper ostale tri se je danes sojenje začelo z branjem obtožnice.