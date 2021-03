Rusija po sankcijah poziva ZDA, naj se ne igrajo z ognjem

Moskva, 3. marca - Rusija je po sankcijah, ki so jih ZDA v torek uvedle proti visokim ruskim predstavnikom zaradi zastrupitve in zaprtja opozicijskega politika Alekseja Navalnega, Washington pozvala, naj se ne igra z ognjem. Nove sankcije, ki so jih proti Rusiji uvedle tako ZDA kot EU, so popolnoma nesprejemljive, so danes sporočili v Kremlju.