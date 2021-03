DZ sprejel zakon za zagotavljanje kmetijskih in gozdnih zemljišč za potrebe izobraževanja

Ljubljana, 3. marca - DZ je z 80 glasovi za in osmimi proti sprejel zakon o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva. Javni izobraževalni in raziskovalni zavodi bodo lahko v upravljanje dobili kmetijska in gozdna zemljišča, ki jih potrebujejo za izobraževalno in raziskovalno delo.