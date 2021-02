Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 4. februarja - Vlada je danes sklenila, da se bodo lahko smučišča odprla po vsej državi, vendar bo uporaba žičniških naprav še naprej dovoljena le z manj kot 24 ur starim negativnim testom na okužbo z novim koronavirusom. Med drugim je tudi podaljšala obstoječe omejitve in izjeme pri prodaji in posredovanju blaga in storitev na področju voznikov in vozil.