Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (2. 3.)

Ljubljana, 2. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o vsebini posodobljene nacionalne strategije cepljenja proti covidu-19 in o tem, da je Slovenija po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) skupno doslej porabila 76 odstotkov dobavljenih cepiv proti covidu-19. Poročale so tudi o ponarejanju PCR testov.