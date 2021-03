Dnevnik o prepovedi shodov (3. 3.)

Ljubljana, 2. marca - Peter Lovšin v komentarju Stopnjevanje represije proti zgornji meji piše o tem, da je vlada represijo stopnjevala do te mere, da so dijaki, ki so se udeležili shoda za ponovno odprtje šol, začeli na dom prejemati položnice z globo in pozive na sodišče. Vlada je sicer pritisk na protestnike stopnjevala že od spomladi, meni avtor.