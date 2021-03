Gledalci in poslušalci RTVS so se lani odzivali predvsem na vsebine o epidemiji in menjavi vlade

Ljubljana, 2. marca - Na naslov varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Ilinke Todorovski je lani prispelo 2505 pritožb, mnenj, predlogov, vprašanj in tudi pohval občinstva. Leto so zaznamovali odzivi na vsebine, povezane z epidemijo covida-19 in zamenjavo vlade, so poročilo varuhinje za leto 2020 povzeli na RTVS.