Varuh pravic gledalcev in poslušalcev RTVS lani prejel rekordno število odzivov

Ljubljana, 4. marca - Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTVS Ilinka Todorovski je na današnji predstavitvi letnega poročila poudarila, da je bilo leto 2018 po številu odzivov javnosti na vsebine in storitve RTVS rekordno. Kljub temu nobeno vprašanje po njenih besedah ni ostalo brez odgovora, saj gre za spoštljiv odnos do plačnikov rtv-prispevka.