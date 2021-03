Na razpis za sofinanciranje vlaganj v vrtce in osnovno šolstvo prispelo 160 vlog

Ljubljana, 2. marca - Na javni razpis za izbor in sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v obdobju 2021-2024 je prispelo 160 vlog. Razpisna komisija je danes začela pregled formalne popolnosti vlog. V okviru razpisa je za naložbe predvidenih 43 milijonov evrov sofinancerskih sredstev ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.