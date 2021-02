Za investicije v vrtce in osnovno šolstvo v štirih letih na voljo 43 milijona evrov

Ljubljana, 5. februarja - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je danes na spletni strani objavilo javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v proračunskem obdobju 2021-2024. Na voljo je 43 milijonov evrov; 13,3 milijona za vrtce, 27,7 milijona za šole in dva milijona evrov za šolstva narodnosti. Rok za prijave je 1. marec.