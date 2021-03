Najemna pogodba za slatinski Hotel Slovenija še ni sklenjena

Rogaška Slatina, 2. marca - Stečajni upravitelj družbe RG Hotel nastanitve Valter Stepan za najem Hotela Slovenija v Rogaški Slatini, ki je bil zgrajen med letoma 1936 in 1938 ter ima 64 sob in pet apartmajev, še ni uspel skleniti najemne pogodbe. Razlog za to je stanje, v katerem se hotel nahaja, je danes povedal za STA.