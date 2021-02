Za najem slatinskega Hotela Slovenija več ponudb

Rogaška Slatina, 15. februarja - Stečajni upravitelj družbe RG Hotel nastanitve Valter Stepan je za najem Hotela Slovenija v Rogaški Slatini, ki je bil sezidan med letoma 1936 in 1938, ima pa 64 sob in pet apartmajev, prejel več ponudb. Pričuje, da bo v naslednjih dveh ali treh tednih z dodatnimi pogovori in pogajanji prišel do najemnika hotela, je za STA povedal Stepan.