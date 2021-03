Sodišče v Strasbourgu: Madžarska kršila pravice migrantov v tranzitnem območju

Strasbourg, 2. marca - Madžarska je v primeru neke družine, ki je zaprosila za azil na Madžarskem in je bila zaprta v tranzitnem območju na meji s Srbijo, kršila prepoved nečloveškega in ponižujočega ravnanja ter pravico migrantov do svobode in varnosti, je odločilo Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu. Družini mora zato plačati odškodnino.