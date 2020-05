Madžarska v skladu s sodbo Sodišča EU zapira sporni taborišči za migrante

Budimpešta, 21. maja - Madžarska je danes sporočila, da bo zaprla taborišči na obmejnem območju s Srbijo, kjer so zadrževali več sto prosilcev za azil in migrantov. Za to se je odločila v skladu z razsodbo Sodišča Evropske unije, da zadrževanje prosilcev za azil v teh taboriščih predstavlja kršitev evropske zakonodaje.