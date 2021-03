Na terasi ptujskega lokala protestno stregli pijačo

Ptuj, 2. marca - V znak protesta proti protikoronskim ukrepom na področju gostinstva so v ponedeljek odprli teraso enega od gostinskih lokalov na Ptuju in gostom stregli pijačo. Ker so gostje nosili majice z napisom Državljanska nepokorščina, policisti obravnavajo dogodek kot neprijavljen protestni shod. Vsem 20 udeležencem bodo izdali plačilne naloge.