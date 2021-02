Ministrstvo z dodatnimi pojasnili gostincem, ti ustanovili strokovni svet

Ljubljana, 19. februarja - Gostinec lahko kljub koronskim omejitvam sklene pogodbo s podjetjem in izvaja storitve ponujanja hrane in pijače, je danes zagotovil državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc. Gostinci medtem opozarjajo, da so mnogi to izvedeli šele sedaj, zaradi teh in drugih težav pa so ustanovili tudi strokovni svet za gostinstvo.