Policija preiskuje najdbo človeške lobanje v peči v novomeškem Bršljinu

Novo mesto, 1. marca - Policija v primeru najdbe delov človeškega okostja, ki so jih v soboto našli pri prenovi stanovanja v stanovanjskem bloku na Klemenčičevi ulici 11 v novomeškem Bršljinu, izvaja okrepljeno kriminalistično preiskavo, ugotavlja okoliščine in zbira obvestila. Kriminalisti so najdeno lobanjo zavarovali in jo predali Inštitutu za sodno medicino.