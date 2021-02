TVS: Pri prenovi stanovanja v peči odkrili dele človeškega okostja

Novo mesto, 28. februarja - Pri prenovi stanovanja v enem od blokov v Bršljinu v Novem mestu, ki je bil zgrajen v 60. letih prejšnjega stoletja, so delavci našli ostanke človeškega okostja, so po poročanju Televizije Slovenija (TVS) potrdili na Policijski upravi Novo mesto. Zadevo so predali Inštitutu za sodno medicino, trenutno poteka intenzivna kriminalistična preiskava.