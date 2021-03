Za novega rektorja ljubljanske univerze štirje kandidati

Ljubljana, 1. marca - Na Univerzi v Ljubljani so v roku, ki se je iztekel 25. februarja, prejeli pet predlogov za štiri kandidate za rektorja univerze. Vsi kandidati izpolnjujejo formalne pogoje za kandidaturo in z njo tudi soglašajo, so sporočili z univerze. Javne predstavitve kandidatov bodo potekale konec marca v treh terminih preko Zooma.