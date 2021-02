Na slovenskih univerzah veseli dodatnega sproščanja ukrepov

Ljubljana/Maribor/Koper, 11. februarja - Sproščanje ukrepov zoper širjenje okužbe z novim koronavirusom ob prehodu v oranžno fazo prinaša novosti tudi za slovenske visokošolske zavode, saj bo od ponedeljka spet dovoljeno izvajanje izpitov in seminarjev do 10 študentov. Čeprav se izpitno obdobje prav te dni zaključuje, so na univerzah veseli dodatnih možnosti izvajanja študijskih procesov.