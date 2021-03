V Hongkongu po novih obtožbah prevrata protesti podpornikov demokracije

Hongkong, 1. marca - V Hongkongu je danes pred sodnika stopilo zglasilo 47 vodilnih zagovornikov demokracije, ki so bili v nedeljo obtoženi prevrata. Pred sodiščem se je zbralo več sto njihovih podpornikov, ki so vzklikali prodemokratične slogane. Kritike do obtožnic se vrstijo tudi iz tujine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.