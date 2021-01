Hongkonžani na Otoku lahko zaprosijo za posebni vizum

London, 31. januarja - Velika Britanija bo danes začela sprejemati prošnje Hongkonžanov za izdajo vizuma, ki jim bo omogočil bivanje in delo na Otoku za obdobje do petih let in hitrejši dostop do državljanstva. Po pričakovanjih britanskih oblasti naj bi za vizum zaprosilo približno 300.000 ljudi, poroča britanski BBC.