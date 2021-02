Primorske novice o lažnih oglasih za hiter zaslužek (1. 3.)

Koper, 28. februarja - Ana Cukijati v komentarju Tatovi identitet nenehno na preži piše o spletnih oglasih za hiter zaslužek, kjer po mnenju avtorice, že bežen pogled nanje razkrije, da gre za nateg. In to kar dvosmeren, saj so nepridipravi v nekaterih primerih za potrebe oglaševanja ukradli identiteto znanim Slovencem in Slovenkam.