Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (27. in 28. 2.)

Ljubljana, 28. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o prvem potrjenem primeru južnoafriške različice novega koronvirusa v Sloveniji. Poročale so tudi o slovenskemu oljčnemu olju, ki je prejelo nagrado za najboljše olje severne poloble, in kolesarju Tadeju Pogačarju, ki je zmagovalec kolesarske dirke po Združenih arabskih emiratih.