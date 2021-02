Združenje tujih dopisnikov Hollywooda nocoj podeljuje zlate globuse

New York/Los Angeles, 28. februarja - Združenje tujih dopisnikov Hollywooda nocoj prireja 78. podelitev filmskih in televizijskih nagrad zlati globus, ki bo potekala iz New Yorka in Hollywooda. Že četrtič doslej podelitev v prenosu televizije NBC vodita komedijantki Amy Poehler in Tina Fey.