V nedeljo 78. podelitev filmskih in televizijskih nagrad zlati globus

pripravil Robi Poredoš

New York, 26. februarja - Združenje tujih dopisnikov Hollywooda bo v nedeljo 78. podelilo filmske in televizijske nagrade zlati globus. Največ, 42 nominacij je prejel Netflix, nagradi za življenjsko delo pa bosta prejela igralka Jane Fonda in ter scenarist in producent Norman Lear. Podelitev bo prenašala televizija NBC, četrtič pa jo bosta vodili Amy Poehler in Tina Fey.