Padec BDP v koronskem letu 2020 s 5,5 odstotka nekaj blažji od pričakovanj

pripravila Beti Gačnik

Ljubljana, 26. februarja - Obseg bruto domačega proizvoda (BDP) Slovenije se je lani po prvi oceni statističnega urada zmanjšal za 5,5 odstotka. To je nekaj manj od napovedi analitikov, ki so segale do skrčenja za 7,6 odstotka. Občutno je upadla domača potrošnja, k padcu gospodarske aktivnosti je prispevalo tudi zmanjšanje zunanjega povpraševanja.