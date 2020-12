Ob prelomu leta: Začetki gospodarskega okrevanja se odmikajo v drugo polovico 2021

pripravila Martina Gojkošek

Ljubljana, 24. decembra - Epidemija covida-19 je po gospodarstvu udarila neenakomerno; med najbolj prizadetimi so gostinska in nastanitvena panoga ter razvedrilne, kulturne, rekreacijske in osebne storitve. V Banki Slovenije in Umarju pričakujejo podaljšano obdobje vsaj dela omejevalnih ukrepov, začetek okrevanja pa se tako odmika v drugo polovico 2021.