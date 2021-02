Izbrisani: Z rušitvijo Roga se je zgodil nov izbris

Ljubljana, 26. februarja - Ob današnji 29. obletnici izbrisa predstavniki izbrisanih opozarjajo, da se jim je z rušitvijo in izselitvijo uporabnikov Roga zgodil nov izbris. Tam so namreč izgubili prostor, kjer so se čutili varne in sprejete, so poudarili izbrisani, ki si želijo, da bi izbris kot sistematična kršitev človekovih pravic postal del kolektivnega spomina.