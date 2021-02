Taksisti zadovoljni s spremembo glede testiranj, želijo si še terminov

Ljubljana, 25. februarja - Taksisti so zadovoljni s spremembo vladnega odloka, po katerem se bodo morali testirati na sedem dni, in ne več na tri. A opozarjajo, da to ni rešitev, če so pri testiranju taksisti prepuščeni sami sebi, čakalne vrste za testiranje pa so dolge in čakanje nanj pomeni izgubo dohodka.