Kulturni dom Gorica z virtualno premiero dokumentarca o Doberdobu

Doberdob, 25. februarja - Kulturni dom Gorica bo danes ob 16. uri na svojem Facebook profilu in YouTube kanalu predvajal dokumentarni film Doberdob slovenskih fantov grob v režiji Iva Sakside. Na filmski zgoščenki so zajeti osrednji dogodki postavitve in dogajanja ob slovesnem odkritju spomenika v Doberdobu pred petimi leti.