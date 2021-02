Ljubljana, 25. februarja - Obeležujemo mednarodni dan polževega vsadka, naprave, ki nadomešča okvarjene celice notranjega ušesa in zvok iz okolice pretvarja v električne impulze, ki jih prenaša do slušnega živca. Na neenakopravnost gluhih otrok, potencialnih prejemnikov polževega vsadka, je v sredo opozoril sekretar Društva gluhih in naglušnih Pomurja Branko Gornjec.