V zadevi Kraški zidar pričala zaposlena na Probanki

Koper, 24. februarja - V nadaljevanju sojenja nekdanjemu direktorju Kraškega zidarja Radošu Lipanjetu in nekdanjemu vodji ekonomsko-finančnega sektorja Aljoši Komparetu zaradi domnevnega oškodovanja upnikov sta danes nastopili priči iz koprske enote Probanke. Kot sta izpovedali, so odločitve o kreditih in garancijah sprejemali v mariborski centrali banke.