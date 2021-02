Nadaljuje se sojenje zaradi domnevnega oškodovanja upnikov Kraškega zidarja

Koper, 3. februarja - Na koprskem okrožnem sodišču se je nadaljevalo sojenje nekdanjemu direktorju Kraškega zidarja Radošu Lipanjetu in nekdanjemu vodji ekonomsko-finančnega sektorja Aljoši Komparetu zaradi domnevnega oškodovanja upnikov. Priča Marija Cerjak je ocenila, da so se vodilni v podjetju razmeroma hitro odzvali na razmere, ki so privedle do insolventnosti.