Mariborska občina v nakup zemljišč nekdanje MTT in na Taboru

Maribor, 25. februarja - Mariborski mestni svetniki so soglašali z dokapitalizacijo Mestnih nepremičnin, s katero so nedavno ustanovljenemu občinskemu podjetju zagotovili denar za nakup zemljišč v Melju in na Taboru. V prvi obravnavi so tudi odobrili način izvajanja nove javne službe upravljanja začasnih parkirišč in garaž, s katero bo verjetno več parkirišč plačljivih.