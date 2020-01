Na simpoziju UKC Ljubljana o novi metodi zdravljenja v hematologiji

Ljubljana, 27. januarja - V UKC Ljubljana poteka simpozij o novi metodi zdravljenja v hematologiji in onkologiji, to je CART-T celičnem zdravljenju. "S simpozijem želimo ozavestiti javnost, predvsem pa stroko, da moramo sami razvijati to metodo. Vlak, ki predstavlja napredne oblike zdravljenja, hitro pelje in nas zaenkrat na njem ni," meni hematolog Samo Zver.