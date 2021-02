Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (23. 2.)

Ljubljana, 23. februarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o vabilu slovenskemu premierju Janezu Janši v Bruselj na razpravo o slovenskih medijih. Poročale so tudi o načrtovanju vrha o Zahodnem Balkanu, ustavitvi zakona o "prisilni upokojitvi" s strani ustavnega sodišča, novi slovenski letalski družbi in krepitvi sodelovanja med Slovenijo in Srbijo.