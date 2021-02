Finance o politiki (24. 2.)

Ljubljana, 23. februarja - Vasilij Krivec v komentarju Moj strah piše o tem, da morata imeti gospodarstvo in podjetništvo za delovanje in razvoj več svobode, kot je potrebujeta. Ljudje delajo bolje, če so brez večjih skrbi, kako si bodo zagotovili streho nad glavo in kako bodo živeli po upokojitvi. A velik del državljanov nima svojega političnega zastopnika.