Celjska in velenjska občina z razpisoma za spodbujanje razvoja kmetijstva

Celje/Velenje, 28. februarja - Celjska in velenjska občina sta ta teden objavili razpis za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja. V celjskem proračunu je za ta namen zagotovljenih 100.000 evrov, velenjska občina pa ima na voljo 78.200 evrov. Rok za oddajo vlog je 2. april, so sporočili z omenjenih občin.