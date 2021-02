Kmetijske organizacije s prizadevanji za stabilizacijo panoge

Ljubljana, 19. februarja - Predstavniki 12 nevladnih organizacij na področju kmetijstva so minuli teden s kmetijskim ministrom Jožetom Podgorškom iskali rešitve za stabilizacijo sektorja. Na srečanju s trgovci bodo iskali recept za pravično delitev cen deleža v agroživilski verigi. Glede na to, da so razmere v določenih sektorjih nevzdržne, pa ne izključujejo protesta.