Dnevnik o vladnem sporu z gostinci (20. 2.)

Ljubljana, 19. februarja - Miha Štamcar v komentarju Tvegano reševanje vojaka Počivalška piše o obisku gospodarskega ministra Zdravka Počivalška v gostilni Taverna v jeruzalemskih gričih. Taverna si tako kot mnoge druge gostilne ne more privoščiti razkošja in izbirati gostov. Ko pridejo lokalni šefi ali celo veljaki iz Ljubljane, morajo vrata odpreti in postreči, meni avtor.