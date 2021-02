Delo o slovenskem načrtu za okrevanje in odpornost (20. 2.)

Ljubljana, 19. februarja - Miha Jenko v komentarju Kam greš, Slovenija? piše o načrtu za okrevanje in odpornost. Ta bo po njegovem mnenju odločal, v kakšnem okolju in blaginji bodo živele prihajajoče generacije. Obenem opozarja, da pri nas kake poglobljene, strokovne, široke javne razprave o našem načrtu ni bilo, saj v vladi za to očitno ni bilo političnega interesa.