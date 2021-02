Teksas počasi obnavlja oskrbo z elektriko, milijoni ostajajo brez tekoče pitne vode

New York, 19. februarja - Zimsko vreme, ki je v začetku tedna zajelo osrednji del ZDA od meje s Kanado do Mehiškega zaliva, je prizadelo številne zvezne države, najbolj pa Teksas. Tam so danes obnovili oskrbo z električno energijo, a zaradi počenih cevi spričo mraza milijoni ostajajo brez tekoče pitne vode.