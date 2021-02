Zimsko neurje v ZDA zahtevalo najmanj 20 življenj

New York, 17. februarja - Zimsko neurje, ki je velik del ZDA zajelo že konec prejšnjega tedna, je do torka zvečer zahtevalo najmanj 20 življenj, poročajo ameriški mediji. Ocenjujejo, da bo žrtev še več, predvsem na jugu, kjer niso vajeni temperatur pod ničlo. V tem delu države prihaja do obsežnih izpadov elektrike, v zvezi s tem pa se je že vnel politični prepir.