Župani regije Saša za ločeno Savinjsko-šaleško pokrajino

Velenje, 18. februarja - Župani Savinjsko-šaleške regije (Saša) so na sredinem posvetu izrazili željo po sodelovanju v okviru že delujoče regije Saša, ne pa povezovanju s Koroško v skupno pokrajino. Menili so tudi, da je nujna čimprejšnja vzpostavitev pokrajin, ki bodo omogočale decentralizacijo in enakomernejši razvoj vseh območij Slovenije.