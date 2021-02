Slovenjgraški svetniki večinsko za Koroško kot samostojno pokrajino

Slovenj Gradec, 10. februarja - Slovenjgraški mestni svetniki so se na današnji seji seznanili z osnutkom pokrajinske zakonodaje. Večina svetnikov je podprla Koroško kot samostojno pokrajino. To je nujno, da bi obrnili zdaj negativne demografske trende in prav takšne projekcije, je bilo slišati na seji. V osnutku zakonodaje je zdaj predvidena Koroško-šaleška pokrajina.