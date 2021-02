Delo o selitvi Janeza Poklukarja iz UKC v vlado (18. 2.)

Ljubljana, 17. februarja - Milena Zupanič v komentarju Škoda ga je za ministra, piše o tem, da je ideološki boj v zdravstvu med "desnimi" in "levimi" nesmiseln in v škodo pacientov. Vsak dan nas stiska za vrat epidemija in brez pravega dirigenta vladni in zdravstveni orkester ne moreta delovati uigrano. Zato bi poslanci ravnali brez modrosti, če Poklukarja ne bi podprli.