Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (17. 2.)

Ljubljana, 17. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o izjavi direktorja NIJZ Milana Kreka, da lahko pričakujemo tretji val okužb, če se bodo razširile nove različice koronavirusa. Poročale so tudi o petih zaradi korupcije obsojenih slovenskih zdravnikih, ki so sprejemali nedovoljena darila, in o dobičku slovenskih bank v lanskem letu.